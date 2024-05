Classifica senza errori arbitrali 36 giornata | Scandalo Pairetto contro il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 14 maggio 2024)36penalizza ancora il, per la terza volta in solo 10 giornate di campionato.. Disastro Santoro. Ma alla 36manon si tirano indietro i vari Guida e Mariani. Ma prendersela cono con Santoro significa anche non affrontare il problema arbitrale. Sono già oltre 75 le gare condizionate dadi ogni genere. In questo contesto è ancora più strabiliante quanto subito dalin campionato. Si contano 20 gare delcondizionate da. Nelle ultime 10 giornate di campionato, dopo ...