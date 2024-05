Classifica dei governatori più graditi - Bonaccini sul podio

(Di martedì 14 maggio 2024) Bologna, 14 maggio 2024 – Stefanoè tra gli amministratori piùd’Italia nellache vede in pole position il governatore del Veneto Luca Zaia della Lega, seguito dal collega del Carroccio Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Il presidente dell’Emilia Romagna, esponente di centro sinistra, è al terzo posto suldella rilevazione Swg effettuata su un campione di 11.589 maggiorenni residenti in Italia tra il 21 febbraio e il 26 aprile. BOLOGNA. Comizio Schlein ein Piazza San Francesco Stando all’indagineha riscontrato il 62% dei consensi tra gli intervistati, contro il 70% di Zaia e il 64% di Fedriga. Con il 56% dei consensi asegue il presidente della Campania Vincenzo De Luca ...

