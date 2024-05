Civitavecchia – Controlli antimovida | Un arresto e due denunce

(Di martedì 14 maggio 2024) I miratisvolti per tutto il fine settimana dai Carabinieri della compagnia dihanno consentito, attraverso l’impiego di svariate pattuglie dislocate su tutto il territorio, di eseguire un servizio coordinato a largo raggio volto alla prevenzione e repressione dei reati. Le attività di controllo hanno raggiunto il proprio picco nella serata di sabato, in cui i militari della sezione Radiomobile della compagnia die delle stazioni hanno controllato un centinaio di persone e una quarantina di veicoli, identificando i soggetti potenzialmente sospetti e svolgendo varie perquisizioni e ispezioni sul posto. In particolare, gli sforzi profusi nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno consentito di arrestare un soggetto, nonché di deferirne a piede libero altri 2, fra cui un minore, ...

Movida, weekend di controlli per i carabinieri: un arresto per spaccio e due deferiti - Movida, weekend di controlli per i carabinieri: un arresto per spaccio e due deferiti - I mirati controlli svolti per tutto il fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di civitavecchia hanno consentito, attraverso l’impiego di svariate pattuglie dislocate su tutto il territorio, di ...

Carenze igieniche e alcolici ai minori: i Carabinieri stangano esercizi di Civitavecchia - Carenze igieniche e alcolici ai minori: i Carabinieri stangano esercizi di civitavecchia - I mirati controlli svolti per tutto il fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di civitavecchia hanno consentito, attraverso l’impiego di svariate pattuglie dislocate su tutto il territorio, di ...

Alcool ad un minorenne in un locale di Civitavecchia: denunciato il titolare - Alcool ad un minorenne in un locale di civitavecchia: denunciato il titolare - civitavecchia, 14 maggio 2024 – I mirati controlli svolti per tutto il fine settimana dai carabinieri della Compagnia di civitavecchia hanno consentito, attraverso l’impiego di svariate pattuglie disl ...