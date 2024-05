(Di martedì 14 maggio 2024) VIABILITÀ. Parte il periodo di test del varco di via Sanparcheggi solo per residenti.

Città Alta, via San Lorenzo e piazza Mercato del Fieno nella Ztl interna - Città Alta, via San lorenzo e piazza Mercato del Fieno nella Ztl interna - • della Ztl di Città Alta non cambia nulla in termini di orari (chiusura giovedì, venerdì e sabato sera dalle 21 all’1, nei mesi in cui è in vigore l’ora legale; la domenica e i giorni festivi dalle ...

A Gallarate tre giorni con Urban Lake Street Food in piazza Garibaldi - A Gallarate tre giorni con Urban Lake Street Food in piazza Garibaldi - Da venerdì 24 a domenica 26 maggio torna a Gallarate la carovana colorata di Urban Lake Street Food Festival. Tre giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni ...

Il Comune investe 800mila euro per creare una task force a favore dei senza dimora - Il Comune investe 800mila euro per creare una task force a favore dei senza dimora - Pubblicato l'avviso di coprogettazione rivolto ad enti del terzo settore che in II municipio dovranno creare una equipe multidisciplinare per affrontare le situazioni di fragilità e accompagnare gli i ...