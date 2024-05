Cinque euro per ettolitro | ecco come funziona la tassa sulle bibite zuccherate

(Di martedì 14 maggio 2024) Allo stato attuale, la proposta del governo è per i primi due anni, a partire da luglio, un prelievo di 5perper i prodotti finiti e di 0,13a chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Dal 1° luglio 2026, invece, scatta il ritorno alla misura “piena” prevista inizialmente dalla manovra 2020 (ma mai entrata in vigore), ossia rispettivamente di 10pere 0,25per chilogrammo

