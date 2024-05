Cina-Spagna | nuova rotta ferroviaria rafforza legami commerciali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 14 maggio 2024) Barcellona, 14 mag – (Xinhua) – Unatra lae il porto di Barcellona dovrebbe incrementare icon il Paese asiatico, ha dichiarato ieri in un’intervista a Xinhua una dirigente dell’autorita’ portuale. Il primo treno merci di unatrattatra la provincia cinese dello Shanxi e la citta’ nord-orientale spagnola e’ arrivato in sicurezza presso le strutture portuali alla fine di aprile. Il primo treno del China-Europe Railway Express dallo Shanxi a Barcellona e’ partito da Taiyuan, nello Shanxi, il 22 marzo e ha viaggiato per 35 giorni, percorrendo oltre 12.000 chilometri. Il carico trasportato comprende fusioni, mobili, prodotti in scatola, ricambi auto, beni di prima necessita’ e ...