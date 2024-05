Cina - ' ogni misura necessaria contro ipotesi dei dazi Usa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) La"adotterà tutte le misure necessarie" in risposta aiche gli Usa starebbero per annunciare su una serie di prodotti made in China, a partire dall'auto elettrica. E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, criticando le accuse di "eccesso di capacità" dei funzionari americani verso le industrie cinesi. Gli Stati Uniti "sono impegnati nel protezionismo, calpestano i principi dell'economia di mercato e le regole economiche e commerciali internazionali e si impegnano in un palese bullismo", ha aggiunto Wang, esortando Washington "ad abbandonare la sua ipocrisia e i suoi doppi standard".