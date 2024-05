Cie Già - decolla l’utilizzo della Carta d’identità elettronica per i servizi della PA | ecco come funziona l’app

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 14 maggio 2024) La digitalizzazione? C’è già, anzi “Cie Già”. Con questo claim lo scorso 19 marzo è stata lanciata la campagna di comunicazione istituzionale del Dipartimento per la Trasformazione DigitalePresidenza del Consiglio dei ministri per promuovere(CIE) – abilitata dalCieID –strumento per accedere in maniera semplice e soprattutto sicura aidigitaliPubblica Amministrazione. Per la campagna, con Marco Camisani Calzolari testimonial insieme al figlio, è stato rilasciato uno spot televisivo trasmesso sulle reti televisive RAI, su Sky, su Mediaset, sulle principali emittenti televisive di ogni ...