Ciclismo Velo Club Carlo & Raffaella sugli scudi Zampata di Martinelli nel Gatto Verde Arrivo in solitaria

(Di martedì 14 maggio 2024) Seconda vittoria di stagione per Alessio, il piccolo atleta del“ di Bonascola, che è salito sul gradino più alto del podio nel terzo trofeo ““ di Calcinaia, nel pisano, valido anche per il quinto trofeo “Silvio Bernardini“, nella gara per Giovanissimi della categoria G2 (otto anni). Dopo il secondo posto nella gara dell’esordio stagionale a Coltano,bissa così il risultato della scorsa settimana a Ponsacco. Il forte ragazzo portacolori della società rossonera (allenato da Nico Fioravanti e Alessio Corradi) è rimasto in gruppo con gli avversari per due giri di un percorso che ne prevedeva quattro complessivi, per poi lasciare tutti dietro vincendo la prova per distacco. ...

