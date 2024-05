Ciclismo - quinta edizione Gran Premio Lari-Città delle Ciliegie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024)(Pisa), 14 maggio 2024 - E’ un periodo in Toscana didi eventi per ildilettanti élite-under 23. Dopo il “Gp del Marmo” di domenica scorsa e prima del Trofeo Matteotti a Marcialla di domenica prossima, ecco sabato 18 maggio ladel, organizzato dalla Juventusgrazie al presidente Antonio Giuntini ed al direttore organizzativo Mauro Sardelli con la preziosa collaborazione del Comune di Casciana Terme-. In palio anche il Trofeo Alvaro Bacci, con ritrovo presso il Centro Culturale “Sandro Pertini”, presentazione della squadre e partenza ufficiale da via A.Gramsci, il tutto a Perignano. Il ...