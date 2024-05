Ciclismo - la pratese Guazzini prova il percorso olimpico della crono

(Di martedì 14 maggio 2024) Parigi, 14 maggio 2024 - Guidata dal commissario tecnico Paolo Sangalli, una rappresentativaNazionale Donne Elite ha effettuato un sopralluogo di un paio di giorni visionando i percorsi olimpici di Parigi 2024. C’era naturalmente anche ladi Poggio a Caiano Vittoria, che hato quale specialista, il tracciatogara contro il tempo oltre a percorrere con le altre sei azzurre (Gasparrini, Persico, Paladin, Balsano, Bertizzolo e Cecchini) il giro completosu strada che prevede una parte in linea e un circuito cittadino. Laal termine del sopralluogo in merito al tracciatometro ha detto: “E’ stato importante ...

Si apre ufficialmente la stagione delle Nazionali con la VNL femminile 2024 , che per l’Italia è anche una tappa fondamentale e decisiva per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi . La chiusura del periodo di qualificazione olimpica è, ...

Quella di Parigi potrebbe essere l’ultima Olimpiade per Arianna Errigo . “Valuterò anno dopo anno, non posso più ragionare per quadrienni come facevo prima. Non ho più vent’anni e rimanere a certi livelli è faticoso, devo capire se avrò la voglia di ...

Davide Patron ancora in ospedale dopo l'infarto: «L'operazione non è andata a buon fine, ci riprovano» - Davide Patron ancora in ospedale dopo l'infarto: «L'operazione non è andata a buon fine, ci riprovano» - «Su quel treno in partenza per parigi il tempo si è fermato e la mia vita se n'è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco». Con queste parole Davide Patron, famoso tiktoker, ha ...

Pallavolo femminile, VNL: stasera Italia-Polonia. Il ct Velasco:«Ci attende una partita difficile» - Pallavolo femminile, VNL: stasera Italia-Polonia. Il ct Velasco:«Ci attende una partita difficile» - L’Italia femminile di Velasco a caccia dei Giochi Olimpici: stasera (ore 19) contro la Polonia il debutto nella Volleyball Nations League, l’ultimo torneo che mette in palio ...

Sinner, dilemma Roland Garros: perché Parigi è sempre più lontana - Sinner, dilemma Roland Garros: perché parigi è sempre più lontana - Manca meno di una settimana all'inizio del Roland Garros, il più importante torneo in terra battuta dell'anno: ecco come sta Jannik Sinner e le sue possibilità di vederlo in campo a parigi ...