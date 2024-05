Ciclismo - Jonas Vingegaard recupera per il Tour? Il preparatore | Fa progress - tra qualche giorno decideremo…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) In Italia stiamo entrando nel vivo del Giro 2024. In Francia sale l’attesa per ilche anticiperà le Olimpiadi. In Danimarca, invece, anche se non sono in programma corse, si sta vivendo qualcosa di molto importante, specialmente in vista della Grande Boucle., infatti, vincitore delle due ultime edizioni della corsa francese, ha ripreso a pedalare con l’obiettivo di provare un difficile recupero in vista del Grand Depart che si vivrà in Italia. Facciamo il punto della situazione sulle condizioni del fuoriclasse nativo di Hillerslev. Il portacolori del team Visma-Lease a Bike è caduto rovinosamente il 4 aprile nel Giro dei Paesi Baschi con conseguenze notevoli: fratture alle costole, alla clavicola e perfino uno pneumotorace. Dopo quasi due settimane di ospedale e un periodo di riposo,...