Ciclismo - decima tappa a Paret-Peintre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 17.18 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d’Italia con arrivo a Bocca della Selva, con il successo di Valentin Paret-Peintre . Tadej ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.42 Discesa con strada larga e curve non troppo difficili ad ora. Si toccano i 70 all’ora. 14.40 Per il terzetto di testa 17” di vantaggio. Meno di 100 chilometri ...