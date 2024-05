Christian Di Martino - solidarietà al poliziotto accoltellato | l' iniziativa dei cittadini

(Di martedì 14 maggio 2024) Martedì mattina 14 maggio alle ore 9.30 un gruppo di, associazioni e comitati, ha organizzato unadialChirstian Diche è statoda un balordo alla stazione di Lambrate - Milano, e che è ancora in terapia intensiva. Un grande striscione di sostegno e vicinanza al vice ispettore sarà appeso all'inizio di Corso Buenos Aires. Questa è unaspontanea e apartitica, che ha il solo scopo di testimoniare l'affetto, la vicinanza e l'apprezzamento deimilanesi per il lavoro e l'impegno quotidiano delle nostre forze dell'ordine.

Sono tantissimi i messaggi di solidarietà e vicinanza che in queste ore stanno girando sui social per il Poliziotto Christian Di Martino , 35 anni, accoltellato da un uomo che stava tirando dei sassi a Lambrate: le sue condizioni sono gravi.Continua ...

Oscad e Binario 21 uniti contro i reati d'odio - ...Piantedosi ed il capo della Polizia Pisani hanno fatto visita al giovane poliziotto Di Martino, ... i vertici della sicurezza Nazionale hanno manifestato la vicinanza e la solidarietà di tutta l'...