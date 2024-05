Christian Di Martino - il poliziotto accoltellato a Lambrate è il cognato di Federico Di Marco | in ospedale con una maglia dell’Inter in dono

(Di martedì 14 maggio 2024)Di, il35ennealla stazione diil 9 maggio scorso – e ora ricoverato all’di Niguarda – è ildiDi, calciatore. Come rivelato dal quotidiano Libero, Diha ricevuto indal club nerazzurro unaautografata da tutti i giocatori, ora appesa nella stanza d’. Il viceispettore respira autonomamente dopo la rimozione del tubo e risponde correttamente alle domande che gli vengono poste. Dopo l’aggressione, ilera stato sottoposto a un’operazione di sette ore dove erano state necessarie 70 trasfusione di sangue. Dopo ...

