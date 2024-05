Chiara Ferragni - la svendita del suo brand a Milano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 14 maggio 2024) Arriva l’evento private sale deldi. I dettagli Reduce da un weekend a Roma è pronta a volare alla volta di Dubai,sembra essersi (quasi) ripresa dal trauma della separazione dal marito. Nessun commento circa le ultime vicende legate a Fedez che lo vedrebbero coinvolto in una rissa con tanto di denuncia a suo carico, e intantosi prepara alladei prodotti deldell’imprenditrice digitale. Si terrà infatti il prossimo 15 maggio presso il Moscova District Market, il Private Sale di borse e accessori by. Non sappiamo se l’ex moglie di Fedez parteciperà ad una delle giornate dio se deciderà di ...