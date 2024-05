Chi è Seydou Sarr - l'attore in campo con la Coppa Italia nella finale Atalanta-Juventus

(Di martedì 14 maggio 2024) Nell`ambito della campagna `Keep Racism Out`, Rai Cinema e Lega Serie A collaboreranno per sviluppare un importante progetto: durante la...

Oddi, dallo scudetto della Lazio alla Nazionale Attori: “Seydou capitano anche nel calcio. Ha classe, potrebbe sfondare” - Oddi, dallo scudetto della Lazio alla Nazionale Attori: “seydou capitano anche nel calcio. Ha classe, potrebbe sfondare” - L’allenatore ed ex giocatore della Lazio del primo scudetto, ha dato la fascia all’attore del film di Garrone: “Gioca centrale di difesa, ha classe”. “Vi ...