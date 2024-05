Chi è Mohamed Amra La Mosca - il criminale in fuga dopo il blitz armato in Francia | la drog - gli omici -i, l’altra tentata evasione 48 ore fa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) Si chiamae ha 30 anni il detenuto liberato in un assaltoa un furgone di polizia penitenziaria oggi nel nord della, classe 1994, era stato condannato pochi giorni fa per furto con scasso dal tribunale di Evreux: un anno e mezzo da scontare in galera. Proprio per questo era in corso oggi il suo trasferimento in carcere, sabotato con un’azione violenta da quattro complici al casello di Incarville, un centinaio di chilometri a nord-ovest di Parigi e a poca distanza dal capoluogo della Normandia Rouen. Secondo Le Parisien peròè indagato per diversi e ben più gravi crimini: il sequestro di una persona poi morta a seguito del rapimento a Marsiglia; un tentatodio «in banda organizzata» a Saint-Étienne-du-Rouvray, sobborgo di ...