Chi è Mohamed Amra - il detenuto in fuga dopo l' assalto al furgone della polizia

(Di martedì 14 maggio 2024) Trent'anni, originario del quartiere di La Sablière, a Rouen, con precedenti per furto e traffico di stupefacenti e un'accusa di omicidio. Questo il profilo di, conosciuto con il soprannome di "La Mouche" (la mosca), ilinil sanguinosoavvenuto in...

