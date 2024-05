Chi è Mohamed Amra - detto ‘la mosca - il trafficante in fuga dopo l’assalto in Francia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 – Si chiama‘la’, pseudomino del noto criminale ora inun sanguinoso assalto al furgone penitenziario che lo stava riportando in carcere dall’ufficio del giudice istruttore in Normandia. Un assalto che è costato la vita ad almeno due agenti della polizia penitenziaria, mentre altri 3 stanno lottando tra la vita e la morte. Allerta massima in, dove è partita la ‘caccia’ all’uomo. Chi è il detenuto inha un esteso ‘curriculum’ criminale: notodi droga, secondo quando si apprende, sta scontando una pena di 18 mesi di detenzione per tentato omicidio. ‘La’ è sotto inchiesta anche per rapine e per aver ucciso ...