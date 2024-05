Chiara Mastroianni si trasforma nel padre Marcello Mastroianni: film più strano dell'anno - Chiara mastroianni si trasforma nel padre marcello mastroianni: film più strano dell'anno - marcello mastroianni sarà il simbolo del Festival di Roma 2024, ma prima la sua figura 'risorgerà' al Festival di Cannes grazie al nuovo film marcello mio, che promette già di essere ricordato come ...

Cannes al via: Paolo Sorrentino è l'unico regista italiano in lizza per la Palma d'oro. Tante star sul red carpet - Cannes al via: Paolo Sorrentino è l'unico regista italiano in lizza per la Palma d'oro. Tante star sul red carpet - Da Meryl Streep a Dustin Hoffman la Golden Age di Hollydood arriva da martedì 14 maggio alla Croisette per il 77° Festival del cinema di Cannes, di scena fino al 25 maggio.

Chi è Chiara Mastroianni, la figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve - Chi è Chiara mastroianni, la figlia di marcello mastroianni e Catherine Deneuve - Chiara mastroianni, figlia d’arte e modella, interpreta suo padre in “marcello Mio!” e recita al fianco della mamma Catherine Deneuve ...