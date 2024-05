Chi è Camille Cottin - la madrina del Festival di Cannes 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) Uno sguardo magnetico e un carisma capace di catturare l’attenzione di chi la osserva:è ladeldi, quindi è lei ad aprire e chiudere la manifestazione che torna puntuale – come ogni anno – sulla Croisette. Famosa e conosciuta in Francia, il suo volto ha varcato i confini del Paese d’Oltralpe per la magnifica interpretazione di Paola Franchi in House of Gucci, l’ultima compagna di Maurizio Gucci assassinato a Milano per mano dei mandati assoldati da sua moglie Patrizia Reggiani. Da qui, il grande successo internazionale che l’ha portata sul red carpet della kermesse. Chi èLadiè nata a Boulogne-Billancourt il 1° dicembre ...

