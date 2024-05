Chat e audio compromettenti Isola dei Famosi - Benigno usa l’artiglieria pesante | Vladimir

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 14 maggio 2024)dei, Francescotorna all’attacco diLuxuria. Spuntanoe messaggiha raccontato tutto in un lungo video apparso sui social. Le prime accuse sono per la conduttrice: “Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa”. >>“Arriva un nuovo insegnante!”. Amici, parte la rivoluzione: Maria ha messo gli occhi sul volto Rai “Mi ha scagliato l’odio addosso dicendo bugie. Poi ci sono questi giornaletti on line che dicono che sono omofobo, che sono stato asfaltato, ma a ...