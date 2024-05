Challenger Torino - Flavio Cobolli costretto a dare forfait | un’assenza pesante in chiave olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Comincia oggi il175 di. Un torneo che ha attirato l’attenzione di tanti tennisti italiani, usciti subito di scena dagli Internazionali d’Italia 2024. Lorenzo Musetti, testa di serie n.1, va a caccia di un riscatto dopo essersi dovuto ritirare per uno stato di salute imperfetto. Vi saranno anche Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luciano Darderi, Luca Nardi, Lorenzo Sonego e Francesco Passaro. Per molti di loro, l’appuntamento in questione ha dei connotati importanti per conquistare il pass al torneo olimpico di Parigi. A questo proposito, pesa molto l’assenza di. Il tennista romano è statoad alzare bandiera bianca per via di un problema agli addominali. Si spera che non sia nulla di serio che possa compromettere la presenza dal 26 maggio al Roland Garros. Nei ...