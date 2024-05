Challenger 175 Torino 2024 | la pioggia ritarda il programma - slitta Nardi-Wolf

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Giornata complicata per il175 di. Lainfatti ha costretto all’interruzione il match tra Marterer e Hanfmann e i due di qualificazione Gigante-Maestrelli e Meligeni Alves-Pellegrino. Le previsioni meteo non sembrano positive, e per questo ilpotrebbere di qualche ora. Lucascenderà in campo sul centrale contro JJal termine del derby tedesco, ma a questo punto la situazione è in divenire. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale. SportFace.