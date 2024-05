Cessione Milan - Elliott surclassa Blue Skye | ecco cosa è successo

(Di martedì 14 maggio 2024), come noto, sono da tempo in lotta, tribunale dopo tribunale, per ladela RedBird, avvenuta nel 2022

Napoli in crisi, De Laurentiis pronto al piano di rilancio: tesoretto sontuoso - Aurelio De Laurentiis è cosciente che dovrà fare grossi investimenti sul mercato per rilanciare il Napoli nella prossima stagione.

Da Conceicao o Conte a Zirkzee: nasce il Milan 2024-2025 - Il milan 2024-2025 (Calciomercato.it ... L'attaccante ha realizzato 9 gol e non si esclude una sua permanenza come gregario. La grande cessione, di cui parlavamo prima, potrebbe riguardare uno tra ...

Milan, la lezione di De Ketelaere: l'errore da non commettere nel prossimo mercato - Non avremo mai la controprova. Perchè, salvo clamorosi cambi di direzione, Charles de Ketelaere non tornerà più ad indossare la maglia del milan dopo una stagione.