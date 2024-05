Cerca di proteggere i suoi figli da un branco di cani e viene uccisa: la tragedia alla fermata del bus - Cerca di proteggere i suoi figli da un branco di cani e viene uccisa: la tragedia alla fermata del bus - Tragedia a Quitman, in Georgia. Una mamma è stata sbranata da un branco di cani mentre cercava di salvare i propri figli dagli animali che si sono avvicinati mentre la famiglia si trovava alla fermata ...

Chad Michael Murray: “Essere padre di tre bambini ha cambiato come scelgo i miei ruoli” - Chad Michael Murray: “Essere padre di tre bambini ha cambiato come scelgo i miei ruoli” - Non voglio che i miei figli vadano a scuola, al primo anno di liceo ... Mi assicuro di essere presente ogni giorno, di viaggiare insieme come un branco e di non dividere il branco quando viaggiamo.

I migliori film da vedere per la festa della mamma - I migliori film da vedere per la festa della mamma - Oggi ricade la celebrazione per la festa della mamma: come ogni anno, la seconda domenica di maggio è una giornata dedicata interamente alle mamme, alle donne che ci hanno dato la vita, che ci hanno c ...