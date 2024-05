Cedolare secca - in aumento le adesioni | ora è possibile anche quando l’inquilino è un’impresa

Con la Circolare n. 10 L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle novità in materia di Locazioni brevi . Tale documento chiarisce le novità introdotte in materia di locazione breve dalla legge di bilancio 2024 . Dopo averne ricordato la ...

Via libera della Cassazione alla cedolare secca per chi affitta a società, purché ad uso abitativo - Via libera della Cassazione alla cedolare secca per chi affitta a società, purché ad uso abitativo - FERMANO - Andranno quindi abbandonati i contenziosi nei confronti dei locatori che avevano ritenuto di applicare la cedolare secca pur avendo come conduttore una società ...

Locazioni brevi: novità per la cedolare secca e per gli intermediari - Locazioni brevi: novità per la cedolare secca e per gli intermediari - L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione.

Nuova cedolare secca: più risparmi per i redditi alti. Flat tax anche per 30mila affitti a società - Nuova cedolare secca: più risparmi per i redditi alti. Flat tax anche per 30mila affitti a società - Locatori agevolati a quota 2,8 milioni: un quinto di loro riceve il 63% degli sconti Irpef totali (2,5 miliardi). Prosegue il trend di crescita delle adesioni e un’altra spinta potrà arrivare dalla Ca ...