C' è un piccolo ristorante di sushi a Garbatella gestito da sole donne e meta gettonatissima delle pause pranzo

(Di martedì 14 maggio 2024) Da SuShe si parla solo al femminile, per scelta. Quella che ha fatto nove anni fa Monica Celani, titolare e chef del suo locale dinel quartiere romano di. «Sono circa vent’anni che mi rapporto con la cucina asiatica, ma sono un’autodidatta. Tutto ciò che ho imparato lo devo alla gavetta», spiega al Gambero Rosso. Di ristoranti ne ha girati diversi, «prevalentemente all’estero in cucine di alto livello». Dove però mancava un ingrediente fondamentale, quel pizzico di femminilità che lei ha voluto dare al suo posto. «La presenza diera davvero esigua. Nasce da qui la volontà di collaborare solo con loro, sia in sala che in cucina». Fortunatamente i numeri nel nostro paese sono in crescita. Come sottolineato dalla Federazione Italiana Pubblica Esercizi, Fipe, nel suo report pubblicato in occasione dello scorso 8 ...