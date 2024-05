Caterina Balivo si espone Per i figli non lascerei mai il lavoro come giusto che sia

(Di martedì 14 maggio 2024) Con la sua ultima intervista, rilasciata al Corriere,ha deciso di impegnarsi attivamente per i diritti delle donne, specialmente nel contesto dello spettacolo. Lei stessa solleva una domanda cruciale: «Perché ci sono così poche donne in posizioni di vertice nel nostro Paese?» Un interrogativo che risuona con milioni di italiane che, nonostante le loro capacità, la competenza e la determinazione, spesso si trovano a essere superate dai loro colleghi maschi.riflette su questa disparità, notando che, sebbene sulla carta esista la parità salariale, nella pratica si scontra con ostacoli significativi,le interruzioni di carriera legate alla maternità (una sfida che chiaramente non riguarda gli uomini). «Qui ci sarebbe da lavorare molto. Un po’è stato fatto con le quote ...

La Volta Buona ospiti e anticipazioni oggi 14 maggio 2024 : un trio di grandi donne in studio da Caterina Balivo In un pomeriggio dedicato all'eccellenza e alla bellezza dello spettacolo italiano, "La Volta Buona " ci conduce in un viaggio

