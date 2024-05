Castelnovo Sotto - si ferisce alla mano al cantiere della chiesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024)(Reggio Emilia), 14 maggio 2024 - Soccorsi mobilitati, stamattina in centro a, dove la centrale operativa del 118 ha fatto intervenire anche l’elisoccorso di Parma, atterrato al campo sportivo del paese, per un infortunio sul lavoro che si è verificato in via Gramsci, alallestito per lavori di ristrutturazioneparrocchiale di Sant’Andrea. Un operaio di 39 anni, residente a Quattro Castella, si è procurato un grave trauma a unamentre stava svolgendo manutenzione al tetto dell’edificio, con uno strumento di carpenteria. Sul sono arrivati l’ambulanzaPubblica assistenza locale insieme al personale dell’autoinfermieristica di Poviglio. Dopo le prime valutazioni è stato ...