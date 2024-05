Castellammare di Stabia - uomo ucciso in casa C’è un fermo

(Di martedì 14 maggio 2024) , si tratterebbe di undi origini ucraine come la vittima Nessun dettaglio significativo è stato diffuso dalle forze dell’ordine intervenuta questa mattina in un appartamento sito in via Santa Caterina, adi, in provincia di Napoli. Ciò che è trapelato suggerisce che sia stato commesso un omicidio ai danni di un, sembra, di nazionalità ucraina. Secondo le prime notizie riportate da Il Mattino e diffuse dalla polizia, che indaga sul fatto, una persona già sarebbe già stata fermata, la cui posizione è al vaglio degli agenti. Nessuna indicazione è stata data riguardo al delitto. Forse si è trattato di una lite sfociata in un omicidio. Anche l’fermato sarebbe di nazionalità ucraina. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del delitto, che coincide con un ...

