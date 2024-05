Caso Toti - parla Spinelli | Mi ha preso in gir - tante promesse mai mantenute

(Di martedì 14 maggio 2024) Per la Procura, è uno dei protagonisti dello scandalo corruzione che sta travolgendo la Liguria in questi giorni. Ma lui, l’imprenditore Aldo, sostiene piuttosto di esserein giro e ha puntato a sua volta il dito contro Giovanni, come lui ai domiciliari e come lui costretto a rispondere di pesantissime accuse. Come rivelato da Repubblica, di fronte alla giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni sia Aldo che il figlio Roberto avrebbero tentato di scaricare suogni responsabilità: “Ho dato soldi a tutti, persino alla Bonino. Mapromette cose che non può mantenere.” L’imprenditore avrebbe fatto l’esempio della spiaggia di punta dell’Olmo, dove glihanno trasformato le vecchie Colonie Bergamasche in appartamenti di lusso. ...

