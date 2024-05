Caso Toti - il commento di Palamara sulle decisioni dei giudici e sul ruolo delle toghe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) Sulla vicendasi stanno già scrivendo fiumi di parole. Unche però merita la massima attenzione è quello dell’ex magistrato Luca, uno che sa bene come la magistratura operi, a volte, per interferire con la politica. E il fatto che ci sianoelezioni alle porte ha fatto pensare a molti che si trattassesolite indagini a orologeria. E infatti nel suo articolo su Il Giornalespiega come “i magistrati fanno politica”. Senza invadere il campovalutazioni di merito, l’ex giudice fa alcune riflessioni sul documento giudiziario che gli organi di informazione stanno sviscerando. “Dalla lettura dei capi di imputazione emerge la contestazione agli indagati di un reato elettorale e, precisamente, quello previsto dall’art. 86 del DPR ...