Casertana al Moccagatta di Alessandria per l’esame Juve Next Gen

(Di martedì 14 maggio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Si comincia alle 20.30 al Giuseppeche ospita le gare casalinghe già dallo scorso anno della compagine giovanile Under 23 sellantus. Altro esame probante dunque per Curcio e compagni, che dovranno giocare una gara accorta contro una squadra giovane e talentuosa come quellantina. Portare a casa un risultato utile significherebbe compiere un importante passo verso i quarti di finale, anche e soprattutto in vista della replica di sabato prossimo al Pinto. Saltata la classica conferenza pregara con il tecnico Cangelosi per la repentina partenza della squadra alla volta di Milano, prima, e di, poi, causa i tempi ridotti, ha rilasciato telefonicamente una breve dichiarazione solo il diesse Alessandro Degli Esposti: “Affrontiamo una squadra forte – ha dichiarato – che ...

