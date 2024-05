Casalotti – Vasto incendio di sterpaglie e colture in un terreno

(Di martedì 14 maggio 2024) Dalle ore 10.30 (14 maggio) circa i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con tre squadre e due autobotti in via Cossombrato e via del Nebbiolo, nel quartieredella Capitale, per domare undiall’interno di unadiacente alcune abitazioni. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento. Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza. (Mtr/ Dire)

