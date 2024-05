Cartia d' Asero - nel trimestre prosegue buon andamento 24 Ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) "I risultati del primodell'anno vedono la crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari al netto delle poste non ricorrenti ed evidenziano il continuo miglioramento della Posizione finanziaria netta", commenta l'a.d del gruppo 24 ore, Mirjad', presentando i risultati del primo. "Risultati positivi - sottolinea . che confermano ildel Gruppo negli ultimi due anni e che tracciano un percorso che poggia sulla professionalità e competenza delle nostre redazioni e sulla loro capacità di garantire un'informazione sempre affidabile e di qualità". Nei primi tre mesi del 2024 il risultato netto è negativo per 0,5 milioni, in miglioramento di 1,3 milioni rispetto al 31 marzo 2023 al netto delle voci non ricorrenti. -0,8 milioni euro ...