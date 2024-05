Cartellone pubblicitario crolla su una strada trafficata di Mumbai | almeno 14 morti e 74 feriti in India

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono14 le persone rimaste uccise nel crollo di unavvenuto in unaalla periferia orientale di Ghatkopar, a, in. Ilè stato abbattuto da una tempesta, con forti raffiche di vento e pioggia, che ieri ha colpito la capitale finanziaria del Paese. Ricoverati all'ospedale di Rajawadi 74

Il crollo di un enorme cartellone pubblicitario durante una violenta tempesta nella metropoli finanziaria di Mumbai in India ha causato la morte di undici persone e il ferimento di almeno 60, secondo le autorità locali. L’incidente è avvenuto ...

India, cartellone pubblicitario crolla a Mumbai a causa del maltempo: 14 morti e 60 feriti | VIDEO - India, cartellone pubblicitario crolla a Mumbai a causa del maltempo: 14 morti e 60 feriti | VIDEO - Spezzato come fosse fatto di carta pesta dalla pioggia, un cartellone pubblicitario di Mumbai – in India – è crollato a causa del maltempo oggi 14 maggio 2024 ed ha provocato circa 14 morti e ferito ...

India, per un temporale crolla cartellone pubblicitario: 14 morti - India, per un temporale crolla cartellone pubblicitario: 14 morti - La struttura è collassata su alcune case e su un distributore di benzina nei pressi di una strada affollata: decine i feriti ...

Almeno 12 persone sono morte e più di 60 sono state ferite a causa del crollo di un grosso cartellone pubblicitario a Mumbai, in India - Almeno 12 persone sono morte e più di 60 sono state ferite a causa del crollo di un grosso cartellone pubblicitario a Mumbai, in India - Almeno 12 persone sono morte e più di 60 sono state ferite a causa del crollo di un grosso cartellone pubblicitario a Mumbai, la più grande città dell’India. Il cartellone si trovava in una stazione d ...