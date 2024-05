(Di martedì 14 maggio 2024) L’ASSISTENZA. Csv Bergamo ha progettato un sito Internet dedicato, Fondazione della Comunità Bergamasca ha lanciato uno strumento per finanziare progetti. Un convegno per fare il punto.

Bergamo. In Fondazione della Comunità Bergamasca Nasce il ‘Fondo Caregiver Bergamo’, promosso dal Collegio dei Sindaci Bergamo di Ats Bergamo per realizzare azioni e progetti a supporto dei Caregiver familiari bergamaschi ovvero di chi si prende ...

Caregiver: un fondo per sostenerli e un portale per aiutarli a orientarsi - caregiver: un fondo per sostenerli e un portale per aiutarli a orientarsi - L’ASSISTENZA. Csv Bergamo ha progettato un sito Internet dedicato, Fondazione della Comunità Bergamasca ha lanciato uno strumento per finanziare progetti. Un convegno per fare il punto. È un esercito ...

Nasce Caregiver Bergamo: un portale per «prendersi cura di chi cura» - Nasce caregiver Bergamo: un portale per «prendersi cura di chi cura» - E per dare risposte ai caregiver, Osvaldo Ranica, Presidente della Fondazione Comunità Bergamasca, e Marcella Messina, presidente Collegio dei Sindaci, hanno firmato l’accordo per la creazione di un ...

Fondi disabilità, perché non sono più sufficienti per tutte le Regioni - Fondi disabilità, perché non sono più sufficienti per tutte le Regioni - Da quattro anni lo Stato sta stanziando centinaia di milioni di euro aggiuntivi per le politiche in favore della disabilità, ma con grande difficoltà di spesa. I decreti – necessari per la legge ...