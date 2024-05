Capelli grigi e bianchi | i consigli per colorarli e averli lucidi

(Di martedì 14 maggio 2024) Abbiamo chiesto a un hairstylist quali sono i passaggi da seguire per colorare iin sicurezza. L'esperto spiega anche in che cosa consiste la manutenzione e a cosa occorre prestare attenzione per preservare la brillantezza e i riflessi delle lunghezze

L'attrice è orgogliosa della sua chioma e della sua età e fa notare che se fosse un uomo non ci sarebbe così tanto interesse per il colore dei suoi capelli . Sembra che ci sia un continuo fermento sui capelli grigi di Andie MacDowell . Lei vorrebbe ...

La comparsa dei Capelli grigi è spesso vista come un segno ineluttabile del passare del tempo, ma non tutti gli uomini sono pronti ad accettare questo cambiamento. Fortunatamente, la scienza e la cosmetologia offrono soluzioni innovative per chi ...

Biondo ghiaccio: a chi sta bene e come si realizza attraverso mèches, balayage e sfumature per schiarire i capelli ...

Scopri le soluzione più innovative e all'avanguardia per contrastare i capelli grigi e ripristinare il tuo colore ...

Dai colori più tradizionali come il glossy espresso e il rame a quelli più vivaci come il rosa e il deep crimson, ecco le tendenze della primavera/estate 2024.