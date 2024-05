Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Da fonti del Pd si esprime soddisfazione per le parole del presidente La Russa "che ha stoppato, in modo chiaro e netto, il blitz di Fdi". Le vota zioni di oggi in commissione Finanze si svolgeranno a composizione di ...

Caos Superbonus in Senato, FI minaccia di votare contro e FdI allarga la commissione per non andare sotto - Caos superbonus in Senato, FI minaccia di votare contro e FdI allarga la commissione per non andare sotto - Sul decreto superbonus, Forza Italia ha minacciato di votare contro in commissione Finanze al Senato. Se così fosse, il testo verrebbe bocciato. Nel pomeriggio, a sorpresa, da Fratelli d’Italia è arri ...

Superbonus, cresce la maggioranza in commissione Senato: ira delle opposizioni. La Russa: «Non riguarda votazione odierna» - superbonus, cresce la maggioranza in commissione Senato: ira delle opposizioni. La Russa: «Non riguarda votazione odierna» - Aumenta da 19 a 20 il numero dei componenti della commissione Finanze del Senato che sta esaminando il decreto superbonus. Lo riferiscono le opposizioni spiegando di aver ricevuto ...

DL Superbonus aree sisma, ampliata operatività della misura - DL superbonus aree sisma, ampliata operatività della misura - REGIONE - “L’emendamento al Dl superbonus approvato questa mattina in commissione Finanze al Senato determina un’ottimizzazione rispetto a quanto era già ...