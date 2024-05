Caos nel parcheggio Aggredisce poliziotti Straniero in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) La richiesta di intervento effettuata da un dipendente dell’autosilo Valduce di via Dante, che segnalava un soggetto chiuso in uno dei bagni della struttura, si è conclusa con l’arresto di Endurance Osarumwense, nigeriano di 34 anni senza fissa dimora, già conosciuto dalla polizia, per aver più volto importunato i passanti. La pattuglia lo ha rintracciato in via Aldo Moro, dove l’uomo ha subito avuto una reazione violenta, prima con insulti e poi con calci e pugni, trascinando in terra i due agenti, e provocandogli ferite a braccia e gambe. Con molta fatica isono riusciti poi a portare l’uomo Questura, dove è stato compiutamente identificato e arrestato per resistenza e lesioni personali. Ieri mattina è comparso davanti al giudice per il direttissimo, che ha convalidato il suo arresto.