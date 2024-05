Cantieri privati sì ma con ripristini fatti a regola d’arte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Comune di Sondrio aggiorna ilmento per la manomissione imponendo il ripristino di porzioni più ampie di suolo. In una fase in cui ha moltiplicato le risorse economiche destinate alla manutenzione di strade e marciapiedi, l’amministrazione comunale di Sondrio si cautela, in previsione di futuri, rafforzando gli obblighi previsti per le imprese che intervengono negli spazi pubblici. Con l’aggiornamento delmento per la manomissione e il ripristino di suolo e sottosuolo pubblico, che disciplina la programmazione e l’autorizzazione di questo tipo di interventi, definisce le modalità di esecuzione dei lavori, norma gli scavi e i, compresi i sopralluoghi finali, il Comune ha introdotto alcune imposizioni. "È sotto gli occhi di tutti come i numerosi ...