Canottaggio - sei equipaggi azzurri in cerca del pass per Parigi 2024 a Lucerna

Cinque varesini all’assalto di un pass olimpico: Cesarini ci riprova sul doppio leggero - Cinque varesini all’assalto di un pass olimpico: Cesarini ci riprova sul doppio leggero - Fatta la Nazionale per le regate di qualificazione di Lucerna: l'olimpionica di Bardello sarà di nuovo in barca con Rodini. In lizza anche De Filippis, Codato (8 donne), Verità (8 uomini) e Kohl (4 se ...

Canottaggio, dalla Schiranna a Lucerna: obiettivo Parigi 2024 per l’Italremo - canottaggio, dalla Schiranna a Lucerna: obiettivo Parigi 2024 per l’Italremo - Ufficializzate le formazioni azzurre che gareggeranno sul Rotsee. Sarà un evento attesissimo, in programma da domenica 19 a martedì 21 maggio, che vedrà scendere in acqua 183 equipaggi per soli 37 pos ...

OTTIME PRESTAZIONI E MEDAGLIE PESANTI PER GLI ATLETI DEL G.S. DEI VIGILI DEL FUOCO CARRINO DI BRINDISI SEZIONE CANOTTAGGIO - OTTIME PRESTAZIONI E MEDAGLIE PESANTI PER GLI ATLETI DEL G.S. DEI VIGILI DEL FUOCO CARRINO DI BRINDISI SEZIONE canottaggio - Lo scorso weekend, sul lago di Piediluco (Terni), si è svolto il secondo meeting nazionale 2024 di canottaggio rivolto a ...