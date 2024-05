Campionato sammarinese Tre Penne e Murata si giocano l’Europa

(Di martedì 14 maggio 2024) Trestrappano il pass per la finale del secondo posto che vale un posto in Europa Conference League. Biancoazzurri e bianconeri hanno battuto rispettivamente Cosmos e La Fiorita nel ritorno odierno delle semifinali dei playoff di. Ora le due finaliste giocheranno sabato al San Marino Stadium per puntare alla tanto sognata qualificazione in Europa. Masticano amaro invece i gialloverdi di Serravalle e i gialloblù di Montegiardino, che anticiperanno venerdì la finalina per il quarto e quinto posto. Sono bastati due pareggi (1-1 all’andata e 0-0 al ritorno) al Treper guadagnarsi la finalissima contro il Cosmos. Mentre ilnel doppio confronto con La Fiorita ha concentrato tutto sul primo round. Un rotondo 3-1 che poi ha reso ...

