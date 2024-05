Campi Flegrei - studiata la struttura profonda del vulcano con una tomografia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - Ottenere immagini dettagliate dellae del livello di fratturazione delle rocce della caldera deitramite l'analisi della variazione nel tempo della velocita' delle onde sismiche. Al contempo, investigare le caratteristiche principali del sistema di alimentazione vulcanico e i principali cambiamenti tra l'instabilita' (unrest) o bradisismo in corso e il fenomeno accaduto tra il 1982 e il 1984. Questi gli obiettivi dello studio "Tracking transient changes in the plumbing system atCaldera" condotto da un team multidisciplinare di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica elogia (INGV) e dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, appena pubblicato su Earth and Planetary Science Letters di Elsevier. Si tratta del primo studio ...