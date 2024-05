Camorra -sigillia a nota pizzeria Napoli

(Di martedì 14 maggio 2024) 10.34 Cinque arresti aper trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio,aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione del clan Contini. Le indagini di GdF e Dda hanno accertato l'intestazione fittizia di 2 società di ristorazione e panificazione,tra cui la"dal presidente", nel centro storico,ora sequestrata insieme ad altri beni per 3,5mln di euro. Lasarebbe stata aperta con il favore del clan a cui tornavano parte de proventi per sostenere i detenuti e le loro famiglie.

