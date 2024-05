Camorra - soldi nella ristorazione per finanziare il clan Contini | 5 arresti

(Di martedì 14 maggio 2024) Blitz di guardia di finanza e polizia di Napoli, sequestrati beni per tre milioni e mezzo di euro Gli incassi di un ristorante utilizzati perile mantenere i detenuti, ma anche per creare un'attività di pianificazione. Cinque persone sono finite in manette, sotto sigilli beni per tre milioni di euro, nell'ambito

Legale Spinelli: "Soldi a tutti ma pensava fossero tracciati' - Legale Spinelli: "Soldi a tutti ma pensava fossero tracciati' - L'imprenditore: 'Preso in giro dal governatore, pagavo tutti' 'Non faremo ricorso al Tribunale del Riesame' (ANSA) ...