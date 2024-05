Camorra - sigilli a nota pizzeria Napoli

(Di martedì 14 maggio 2024) 10.34 Cinque arresti aper trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio,aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione del clan Contini. Le indagini di GdF e Dda hanno accertato l'intestazione fittizia di 2 società di ristorazione e panificazione,tra cui la"Dal Presidente", nel centro storico, ora sequestrata insieme ad altri beni per 3,5mln di euro. Lasarebbe stata aperta con il favore del clan, cui tornavano parte dei proventi per sostenere i detenuti e le loro famiglie.

