Camorra e riciclaggio - sequestrata una nota pizzeria a Napoli

(Di martedì 14 maggio 2024) Anche la società che gestisce ladel centro storico di"Dal Presidente", che si trova in via dei Tribunali, sarebbe riconducibile al clan Contini: è quanto emerge dalle indagini del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza diche hanno portato all'arresto di cinque persone (tre in carcere e due ai domiciliari). La Dda partenopea (pm Alessandra Converso e Daniela Varone) contesta il trasferimento fraudolento di valori e auto, aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la. Laè statadai finanzieri insieme con altri beni.